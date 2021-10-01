В Самаре пропал 12-летний школьник в коричневой куртке

Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самаре родственники и волонтеры ищут 12-летнего Самандара Т. В четверг, 30 сентября, мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся. Информация об этом размещена в группе ДПСО «ЛизаАлерт» в соцсетях.

По предварительным данным, подросток пропал в районе СГЭУ. Именно там, на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, накануне работал штаб по его поиску. Однако пока найти Самандара не удалось. Сегодня волонтеры продолжат розыск подростка.

Приметы школьника: рост 130-135 см, среднее телосложение, карие глаза, темные короткие волосы. Был одет в темно-коричневую куртку с капюшоном, черные утепленные штаны, темный джемпер. На голове — черная шапка, на ногах — черные кроссовки с зеленой полоской.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщать по телефонам: 112 и 8 (800) 700-54-52. Инфорг поиска от ДПСО «ЛизаАлерт» - Александр (тел. 8-927-728-89-46).