На трассе М-5 под Тольятти фура врезалась в припаркованный погрузчик, есть погибший

Полицейские проводят проверку из-за смертельного ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в четверг, 30 сентября, на 989 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Там примерно в 22:00 столкнулись фура DAF и погрузчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 25-летний водитель грузового автомобиля. Молодой человек, двигаясь со стороны Самары в направлении Тольятти, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате большегруз врезался во фронтальный погрузчик, который был припаркован на правой обочине.

Водитель спецтехники — 51-летний мужчина — получил тяжелые травмы и скончался на месте. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.