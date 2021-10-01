Самара попала в топ-10 городов с самыми красивыми улицами для вечерних прогулок

Самара заняла 9 место в рейтинге городов с самыми красивыми улицами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие города России могут похвастаться самыми красивыми улицами для вечерних и ночных прогулок. В список вошли 10 населенных пунктов. Его составил сервис по бронированию жилья для отдыха Tvil.ru на основе опроса пользователей соцсетей.

В топ-10 городов попала Самара. Она заняла 9 место в рейтинге. За нее проголосовал 1% любителей путешествий. Отметим, жители и гости столицы 63 региона, как правило, выбирают для вечернего променада пешеходную Ленинградскую, также популярностью пользуются другие улицы в старой части города.

Отметим, больше всего голосов набрал Санкт-Петербург (58%), на втором месте — Ялта (16%), на третьем — Казань и Сочи (по 7%). Гулять вечерами по улицам Москвы предпочитают 4% интернет-пользователей. Также туристы любят устраивать променад перед сном в Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске и в Ростове-на-Дону.