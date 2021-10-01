В Самаре водитель на «Лифане» сбил 11-летнего мальчика на «зебре» и уехал

Автомобилист не пропустил ребенка на пешеходном переходе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 30 сентября, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП с участием ребенка. В седьмом квартале поселка Мехзавод под колеса автомобиля «Лифан» угодил 11-летний мальчик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, за рулем иномарки находился 65-летний мужчина. Он двигался по дублеру Московского шоссе. На пересечении с улицей Банной автомобилист начал поворачивать направо. При этом он не пропустил школьника, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчик получил травмы головы и спины. Его на автомобиле скорой помощи увезли в больницу. Медики осмотрели ребенка и отправили лечиться домой.

Что касается водителя, то он скрылся с места ДТП. Однако сотрудники ГИБДД его быстро нашли и задержали. Сейчас они проводят в отношении мужчины проверку.