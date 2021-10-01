В Самаре сняли с воздуха строительство нового ЖК на месте военной части

Два дома из трех уже почти готовы к сдаче Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство нового жилого квартала комфорт-класса. Его возводят на месте бывшей военной части, в границах улиц Панова, Мичурина, Гая и проспекта Масленникова. Местный видеоблогер снял с высоты птичьего полета, как продвигаются работы.

Застройщик ЖК «Панова Парк» - компания «Древо», которую возглавляет бывший министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. По проекту комплекс будет включать в себя дома переменной этажности. В составе каждого предусмотрено несколько секций.

Так, дома № 1 и 2 почти уже готовы. Там идет отделка фасадов и внутренних помещений, а также электромонтажные работы. До срока сдачи, по данным застройщика, осталось около трех месяцев. В доме № 3 сейчас возводят 15-й этаж.

Отметим, что у каждой высотки будет свой подземный паркинг с автоматической мойкой колес. Также в ЖК обустроят дворы-парки с игровыми комплексами и установят систему видеонаблюдения.