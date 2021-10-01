В Самаре при пожаре в квартире на ул. Челюскинцев погибли мужчина и женщина

На место выезжали несколько пожарных расчетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 1 октября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. Загорелась квартира на третьем этаже дома № 14 по улице Челюскинцев. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили местные жители.

- Приехали несколько пожарных машин. Из дома всех эвакуировали. Вроде два человека пострадали. Говорят, сильно обгорели, - рассказали очевидцы.

Жильцов эвакуировали из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Информацию о пожаре подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 11:36. На место выезжали 32 человека и 10 единиц техники. К моменту приезда пожарных огонь распространился на площади в 6 кв. м. Возгорание потушили в 12:08.

К сожалению, не обошлось жертв. Погибли два человека: мужчина и женщина. Их личности пока не установлены. Специалистам предстоит выяснить точную причину гибели людей и все обстоятельства происшествия.