Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 октября 2021 12:22

Коронавирус 1 октября 2021 года подтвердился у 615 жителей Самарской области

Общее число случаев заражения теперь составляет 105 849
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самарской области продолжает расти заболеваемость COVID-19

В Самарской области продолжает расти заболеваемость COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области второй день подряд фиксируют более 600 COVID-больных за сутки. По данному показателю регион занимает четвертое место по стране. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Так, в пятницу, 1 октября 2021 года, в Самарской области подтвердились 615 случаев заражения КВИ. Общее число достигло 105 849. Лечение закончили 594 пациента. Скончались 22 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Количество смертей за все время — 3 896.

Что касается данных по России, то за сутки выявлено 24 522 новых случая COVID-19, а с начала пандемии — 7 535 548. Выписались по выздоровлению 19 955 человек (всего — 6 692 722). Не смогли побороть болезнь 887 пациентов. Общее число летальных случаев в стране теперь составляет 208 142.