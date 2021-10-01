Коронавирус 1 октября 2021 года подтвердился у 615 жителей Самарской области

В Самарской области продолжает расти заболеваемость COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области второй день подряд фиксируют более 600 COVID-больных за сутки. По данному показателю регион занимает четвертое место по стране. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Так, в пятницу, 1 октября 2021 года, в Самарской области подтвердились 615 случаев заражения КВИ. Общее число достигло 105 849. Лечение закончили 594 пациента. Скончались 22 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Количество смертей за все время — 3 896.

Что касается данных по России, то за сутки выявлено 24 522 новых случая COVID-19, а с начала пандемии — 7 535 548. Выписались по выздоровлению 19 955 человек (всего — 6 692 722). Не смогли побороть болезнь 887 пациентов. Общее число летальных случаев в стране теперь составляет 208 142.