На выходных в Самарской области потеплеет до +15 градусов

Выходные в Самарской области будут теплыми и сухими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные, 2 и 3 октября 2021 года. Синоптики прогнозируют небольшое потепление. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 2 октября, будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Столбик термометра опустится до 3-8 градусов. В дневные часы ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Ветер сменит направление на северо-западное и ускорится до 5-10 м/с. Температура воздуха составит 10-15 градусов.

С заходом солнца в регионе станет прохладнее — около 2-7 градусов. Ветер сохранит свою скорость в 5-10 м/с, но подует уже с северо-востока. Днем в воскресенье, 3 октября, воздух прогреется до 9-14 градусов. Ожидается переменная облачность, но без осадков.

А вот в ночь на понедельник, 4 октября, в Самарской области значительно похолодает. В некоторых районах температура воздуха опустится до -2 градусов.