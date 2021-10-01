В Самаре узаконили храм на пересечении Московского шоссе и ул. Советской Армии

Религиозное сооружение признали безопасным для окружающих Фото: Google Карты

Арбитражный суд решил судьбу храма во имя Самарских Святых, расположенного на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. Его признали безопасным для окружающих.

Храм площадью 558 кв. м в Октябрьском районе возвели около 10 лет назад, но разрешение на ввод в эксплуатацию не было получено. Задние считается самовольной постройкой. В начале 2021-го местный православный приход подал иск к администрации Самары. Он потребовал признать право собственности на данный объект.

Была проведена экспертиза. Она показала, что все элементы здания находятся в нормативном техническом состоянии. В документах на сайте арбитража указано, что храм соответствует градостроительным, строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам. Он не создает угрозу для жизни и здоровья людей.

Таким образом, суд решил удовлетворить требования православного прихода. Он признал за ним право собственности на объект.