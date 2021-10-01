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Общество1 октября 2021 14:04

В Самарской области с 1 по 3 октября 2021 года будут усиленно ловить пьяных за рулем

В выходные инспекторы ДПС проведут широкомасштабные рейды по региону
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В эти выходные на дороги региона выйдут усиленные патрули ДПС

В эти выходные на дороги региона выйдут усиленные патрули ДПС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 по 3 октября 2021 года будут проходить комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

В выходные инспекторы ДПС будут уделять особое внимание на водителей, которые находятся за рулем в нетрезвом виде, а также на автомобилистов, допускающих выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим и нарушающих правила маневрирования.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде водителю грозит наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если по вине пьяного водителя произошло ДТП с отягощающими последствиями, то в отношении виновника может быть возбуждено уголовное дело.