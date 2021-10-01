Самарцам рассказали об особенностях оплаты проезда картой жителя области

По карте платежной системы "Мир" проезд дешевле на 8 рублей / Фото: card.samregion

Жителям Самары рассказали, как правильно платить за проезд в общественном транспорте с помощью карты жителя области. Оказывается, одного прикладывания к терминалу недостаточно.

- У карты жителя Самарской области свои особенности при оплате проезда. При первом прикладывании к терминалу на экране высвечивается: «Оплата невозможна». Нужно приложить карту повторно, тогда оплата будет подтверждена, - сообщили в твиттере представители компании «Объединенная транспортная карта».

После данных манипуляций аппарат должен выдать чек об однократном списании денег.

Напомним, обладателям карт платежной системы «Мир» доступна скидка в 8 рублей. Акция действует до 31 декабря 2021 года. Отметим, на билете стоимость проезда указывается без скидки.