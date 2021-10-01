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Общество1 октября 2021 14:51

В Самаре директор магазина сначала продал алкоголь ребенку, а потом попытался дать взятку полицейскому

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Предпринимателя задержали после вручения незаконного вознаграждения оперуполномоченному

Предпринимателя задержали после вручения незаконного вознаграждения оперуполномоченному

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Промышленного района возбудили уголовное дело в отношении директора продуктового магазина, который попытался дать взятку полицейскому. Незаконное вознаграждение предназначалось за не привлечение его к административной ответственности за нарушение правил торговли.

По версии следствия, в магазине, которым владеет подозреваемый, продали алкогольную продукцию несовершеннолетнему. Предприниматель решил дать взятку полицейским, чтобы те не проводили проверку и не составляли административный протокол. Однако мужчину задержали сотрудники ОЭБиПК У МВД России в рамках проводимого оперативного эксперимента.

В настоящее время следователем Промышленного района собрана достаточная доказательная база, уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу.