Две самарские школы вошли в список лучших по стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Две самарские школы вошли в число лучших по России. Об этом стало известно из ежегодного рейтинга 100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников рейтингового агентства RAEX.

В рейтинг попали Самарский лицей информационных технологий и Самарский международный аэрокосмический лицей. Они заняли 74 и 98 место соответственно. Выпускники этих школ зачастую поступают в университеты по результатам олимпиад, а сами школы имеют особый статус.

Лучшей школой в России признали СУНЦ МГУ, на втором месте Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, а третье место занял лицей «Вторая школа». Большая часть школ рейтинга располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Челябинской области.