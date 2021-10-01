В Самаре в Волгу выпустили почти 230 тысяч толстолобиков

РКС-Самара пополнили биологические ресурсы Волги. Фото: РКС-Самара

Компания «РКС-Самара» не только обеспечивают бесперебойное водоснабжение города, но и ответственно относится к запасам водных ресурсов. Ежегодно специалисты-экологи «РКС» выпускают в Саратовское водохранилище мальков рыбы, чтобы восстанавливать биологические ресурсы Волги.

В этом году в Волгу было выпущено почти 230 тысяч сеголеток (молодняк рыбы, зверя текущего года) толстолобика. Рыбу выращивают в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка. Процесс выпуска мальков контролировался специалистами Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Толстолобик – это промысловая пресноводная рыба из семейства карповых. Данный вид рыбы отличается своей способностью очищать водоемы от последствий цветения воды, то есть работать природным «фильтром».