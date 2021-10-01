В Самаре ищут претендентов на победу в акции «Благородство - 2021»

Лауреаты прошлого года: Максим Пименов, Наталья Шлюсс и Максим Афиногенов

В Самарской области стартовала акция «Благородство - 2021», организованная самарским отделением Союза журналистов России. Проект проходит при поддержке министерства культуры региона. Его цель - рассказать о людях, которые сделали что-то для общества и для других. Это неравнодушные врачи, учителя, полицейские, добровольцы и волонтеры - те, кто рискнул собой, чтобы спасти другого человека.

- Представить кандидатов в номинанты акции «Благородство» могут организации, предприятия, СМИ и частные лица. Лауреаты определяются путем голосования на заседании Общественного совета акции. Имена лауреатов будут названы во время церемонии награждения в декабре 2021 года, - рассказали в СЖР.

Для того, чтобы номинировать героя на участие в акции, нужно отправить заявку до 24 октября в оргкомитет. Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста, электронная почта - blagorodstvo2021@mail.ru. Справку можно получить по телефонам: 8(846) 332-68-39, 332-57-94. Скачать заявку можно здесь.

Акция «Благородство» проходит с 1998 года. За все время ее лауреатами стали 845 человек. Задача социально-значимого проекта - отметить людей, которые заслуживают всеобщего уважения.