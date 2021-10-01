В Тольятти 20-летнего «закладчика» посадили в тюрьму на 5 лет

Парень будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали преступника, который делал тайники-«закладки» наркотиков. 20-летний парень получал адреса через мессенджер и оставлял там подготовленные свертки.

Как стали известно, иностранный гражданин, который был временно зарегистрирован в Тольятти, не имел постоянного места работы. В декабре 2020 года он устроился в интернет-магазин по реализации наркотиков. Парень получал адреса «закладок» партии наркотиков и раскладывал их по адресам. В отчете о проделанной работе он должен был прислать через мессенджер неустановленному лицу фотографии и координаты места хранилища, за что ему полагалось небольшое денежное вознаграждение.

- Молодой человек работал преимущественно в ночное время. В январе 2021 года, забрав из тайника предназначенное для сбыта наркотическое средство массой более 3 грамм, злоумышленник разместил его между двух гаражных боксов. Отправить отчет сообщнику он не успел, поскольку был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Суд с учетом мнения прокурора Тольятти назначил кладмену наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии строгого режима. При вынесении приговора было принято во внимание отсутствие судимостей парня, а также полное признание вины и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.