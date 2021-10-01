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Происшествия1 октября 2021 21:25

Тольяттинца, который ограбил самарское вагонное депо, нашли в Санкт-Петербурге

Житель Тольятти находился в федеральном розыске
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Грабитель попытался скрыться в Питере

Грабитель попытался скрыться в Питере

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга задержали 38-летнего жителя Тольятти, который находился в федеральном розыске. Мужчина попытался скрыться от правосудия за ограбление самарского вагонного депо, но был обнаружен на Ладожском вокзале в Северной столице России.

Как выяснилось, житель Тольятти похитил колесные упоры с двухъярусного пассажирского вагона на территории вагонного депо в Самаре. Пытаясь скрыться от правоохранительных органов, он уехал в Санкт-Петербург.

В настоящее время преступник был передан сотрудникам Средневолжского линейного управления на транспорте МВД России по ПФО для дальнейшего разбирательства.