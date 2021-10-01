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Происшествия1 октября 2021 19:32

В Самаре пожилому водителю стало плохо за рулем, он потерял управление и заехал на детскую площадку

ЧП произошло на улице Максима Горького
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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К счастью, пешеходы не пострадали. Фото: vk.com/dtp_163

К счастью, пешеходы не пострадали. Фото: vk.com/dtp_163

1 октября 2021 года, в Самаре на улице Максима Горького пожилой водитель на автомобиле «Тойота» потерял управление и заехал на детскую площадку. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, мужчине стало плохо во время поездки.

- 84-летний водитель почувствовал себя плохо за рулем и потерял управление. Его автомобиль сначала врезался в дорожный знак, а потом заехал на детскую площадку, которая находится рядом с домом №113 по улице Максима Горького, - сообщили полицейские.

К счастью, никто из прохожих не пострадал. Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи для пожилого водителя. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.