В Самаре у детей украли самокат, пока они покупали булочки на улице Стара-Загора

Обвиняемый возместил ущерб потерпевшим Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре собираются судить мужчину, который украл детский самокат. Произошло это в июне 2021 года на улице Стара-Загора. Полицейские смогли найти подозреваемого.

- Днем двое братьев зашли в пекарню за булочками, оставив самокат возле входа. Выйдя из торговой точки, они не нашли его на прежнем месте, - рассказывают в ГУ МВД России по региону об обстоятельствах преступления.

Подростки сообщили обо всем родителям, а те уже пошли к правоохранителям. Ущерб был оценен в три с половиной тысячи рублей.

Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения и установили, что пока дети были в помещении, рядом с самокатом находился мужчина без футболки. У него имелись характерные татуировки.

Оперативники предположили, что к краже может быть причастен ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, оскорбление представителя власти и фиктивную регистрацию иностранцев 33-летний местный житель. Его задержали в Кировском районе.

- Он во всем признался и объяснил, что доехал на самокате до ближайшего ломбарда и продал его за полторы тысячи рублей, - отмечают в МВД.

По статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Его расследование уже завершено и направлено в Кировский районный суд. Добавим, что обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в полном объеме. До приговора эта история пока не дошла.