В Самаре у детей украли самокат, пока они покупали булочки на улице Стара-Загора

Обвиняемый возместил ущерб потерпевшим
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре собираются судить мужчину, который украл детский самокат. Произошло это в июне 2021 года на улице Стара-Загора. Полицейские смогли найти подозреваемого.
- Днем двое братьев зашли в пекарню за булочками, оставив самокат возле входа. Выйдя из торговой точки, они не нашли его на прежнем месте, - рассказывают в ГУ МВД России по региону об обстоятельствах преступления.
Подростки сообщили обо всем родителям, а те уже пошли к правоохранителям. Ущерб был оценен в три с половиной тысячи рублей.
Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения и установили, что пока дети были в помещении, рядом с самокатом находился мужчина без футболки. У него имелись характерные татуировки.
Оперативники предположили, что к краже может быть причастен ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, оскорбление представителя власти и фиктивную регистрацию иностранцев 33-летний местный житель. Его задержали в Кировском районе.
- Он во всем признался и объяснил, что доехал на самокате до ближайшего ломбарда и продал его за полторы тысячи рублей, - отмечают в МВД.
По статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Его расследование уже завершено и направлено в Кировский районный суд. Добавим, что обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в полном объеме. До приговора эта история пока не дошла.