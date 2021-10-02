В Самарской области пьяный водитель пострадал в ДТП с двумя "Грантами"

Последствия аварии оказались серьезными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Серьезное ДТП накануне вечером, 1 октября, произошло на 93 км трассы "Подъезд к городу Оренбург" в Нефтегорском районе региона. Там, примерно в 22:45, столкнулись две "Лады Гранты".

- За рулем одной из них находился 52-летний мужчина. Он не выбрался безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в машину, двигавшуюся в попутном направлении под управлением 24-летнего парня, - сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

52-летний водитель получил травмы и был госпитализирован. При оформлении аварии у него выявили признаки опьянения. В отношении предполагаемого нарушителя составили административный протокол, а его авто отправили на стоянку.