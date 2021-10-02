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Общество2 октября 2021 10:51

В октябре в Самарской области ожидают от 2 до 6 дней снегопада

Специалисты называют этот месяц непредсказуемым по погодным условиям
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Снегопады могут прийти в Самару уже в октябре

Снегопады могут прийти в Самару уже в октябре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики предупреждают, что в Самаре и области в октябре 2021 года может выпасть снег. Ухудшение погоды в этом месяце обусловлено частыми циклонами. Жителям нужно быть готовыми ко всему.

По словам специалистов, осадки выпадают в течение 11-15 дней. Речь в большинстве случаев идет о дожде, но, как отмечают метеорологи, от 2 до 6 дней в октябре возможно выпадание снега. В последние 30 лет в регионе в 10 месяц в году уменьшается количество осадков, температура бывает, как плюсовая, так и минусовая, но выпадение снега нельзя исключать в любом случае. Его следует ожидать в последней декаде октября.

Что же касается более конкретных прогнозов, то в ближайшие три дня - со 2 по 4 октября - в губернии в отдельных районах может отмечаться короткий небольшой дождь.

- Дневная температура воздуха останется в прежнем интервале, а ночью местами опустится до отрицательных значений, - сообщили в Приволжском УГМС.