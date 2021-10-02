Стало известно, когда в Самаре закончат масштабный ремонт дороги на Заводском шоссе

Участок готов уже на 80 процентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Самары Елена Лапушкина проверила, как ремонтируют Заводское шоссе на участке от Авроры до XXII-го Партсъезда. Как сообщают в администрации города, сейчас там строительная готовность уже более 80 %, работы продолжаются.

На месте устанавливают бортовой камень, делают тротуары, обустраивают съезды, парковки и автобусные карманы. Уже полностью выполнено фрезерование асфальта, а также разработка грунта и обустройство ливневок и водопровода.

Как рассказал представитель подрядчика Алексей Грузинцев, на сегодня построены четыре полосы новой дороге на отрезке от завода "Перспектива" до железнодорожного переезда в районе улицы Профильной. Далее до XXII-го Партсъезда сделали еще три полосы движения. Еще одна не готова - ее протяженность составляет 800 метров.

В обустройстве участка задействованы и ресурсоснабжающие организации. Они занимаются перекладкой электросетей и переврезками на водоводе.

Все ремонтные работы на Заводском шоссе должны закончить до конца ноября.