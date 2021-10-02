В Самаре на женщину упал потолок в ее собственном доме

Квартиру считают непригодной для жизни ФОТО: Подслушано Самара Фото: Соцсети

На Южном проезде, 4 в Самаре 30 сентября произошло коммунальное ЧП. Там на хозяйку квартиры обрушился потолок. К счастью, она осталась жива, но получила ушибы и сотрясение мозга.

Как сообщает "АиФ", в марте по этому адресу уже была похожая ситуация. В доме обрушилась штукатурка. Пострадавшая жаловалась в администрацию и УК, но ей приходили только отписки.

- Просто весь потолок коридора рухнул на свекровь. Провис потолок во все квартире, страшно зайти даже работникам скорой помощи, - отметила родственница пострадавшей.

Добавим, что хозяйка квартиры жаловалась и на отсутствие горячей воды. Эксперты в свою очередь осмотрели помещение и признали его аварийным и непригодным для жизни.