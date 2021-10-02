В Самаре снизили цены на вход в "Парк дружбы народов" в Волгаре

Вход в комплекс остается платным Фото: из архива "КП"

В Самаре вход в "Парк дружбы народов" в Волгаре остается платным, но цены на билеты станут ниже. Такое решение приняли руководители этнокультурного комплекса по итогам обращения жителей, попросивших о снижении стоимости.

Горожан поддержал депутат госдумы РФ Александр Хинштейн. Он же провел переговоры с председателем региональной общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростиславом Хугаевым - идейным вдохновителем проекта. Договоренности были достигнуты.

График работы парка остается прежним. С 1 по 15 октября этого года комплекс закрыт в связи с подготовкой к зиме. С 16 по 31 октября 2021 года он будет открыт для посещений с 11:00 до 17:00 со вторника по воскресенье.

Входной билет у взрослых теперь стоит 300 рублей. Льготный - студенческий или пенсионный - 150 рублей при предъявлении соответствующих документов. Дети до 14 лет могут пройти бесплатно, но только в сопровождении старших.

Билеты можно приобрести в кассах на входе в "Парк дружбы народов".