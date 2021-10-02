В минздраве Самарской области отреагировали на смерть ребенка, который не дождался скорой

В скорой говорят, что на вызов приезжали два раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве Самарской области отреагировали на информацию о смерти маленького мальчика, к которому, по словам волонтеров, долго ехали врачи скорой помощи. Сейчас по этим сведениям проводится проверка.

- По предварительной информации администрации Самарской станции скорой медицинской помощи, бригада выезжала на вызов дважды, была оказана медицинская помощь в соответствии со стандартами, - отмечают в министерстве.

В настоящий момент проверка фактов, изложенных в сообщениях в сети, продолжается. В минздраве добавляют, что в период пандемии коронавируса медики работают с повышенной нагрузкой. Для обеспечения работы экстренной службы принимаются необходимые меры. Касается это и своевременного приема и обслуживания возросшего количества обращений на скорую медицинскую помощь.