В Самаре опубликовали видео с водителем, которого 2 октября придавило дверью машины

Страшное ЧП произошло на Заводском шоссе Фото: скриншот

2 октября в социальных сетях появилось жуткое видео. Местная жительница Виктория опубликовала ролик, на котором зафиксирован, как на Заводском шоссе в Самаре водителя зажало дверью собственного авто.

- Заводское шоссе 12:21. Я просто в шоке, все было на моих глазах, - пишет девушка.

У пользователей социальных сетей ЧП вызвало бурю обсуждений. Люди гадают, как все произошло. Они не исключают, что "девяносто девятая", припаркованная рядом, начала движение без водителя и зажала владельца белой "Лады", который хотел выйти на улицу. Не исключаются и другие варианты.

Самарцы считают, что пострадавший не выжил. Полицейские ситуацию пока не комментируют. Стражи порядка уточняют информацию.