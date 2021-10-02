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Происшествия2 октября 2021 17:39

В Самаре опубликовали видео с водителем, которого 2 октября придавило дверью машины

Сейчас горожане в социальных сетях гадают, как же произошло странное ЧП на Заводском шоссе
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Страшное ЧП произошло на Заводском шоссе

Страшное ЧП произошло на Заводском шоссе

Фото: скриншот

2 октября в социальных сетях появилось жуткое видео. Местная жительница Виктория опубликовала ролик, на котором зафиксирован, как на Заводском шоссе в Самаре водителя зажало дверью собственного авто.

- Заводское шоссе 12:21. Я просто в шоке, все было на моих глазах, - пишет девушка.

У пользователей социальных сетей ЧП вызвало бурю обсуждений. Люди гадают, как все произошло. Они не исключают, что "девяносто девятая", припаркованная рядом, начала движение без водителя и зажала владельца белой "Лады", который хотел выйти на улицу. Не исключаются и другие варианты.

Самарцы считают, что пострадавший не выжил. Полицейские ситуацию пока не комментируют. Стражи порядка уточняют информацию.

В Самаре водителя зажало дверью машины