Жителей Тольятти напугали танцующие в небе огни: их приняли за НЛО

Странные огни в небе напугали тольяттинцев / Фото: Происшествия Тольятти Фото: vk.com

Жители Тольятти вечером в пятницу, 1 октября, стали свидетелями «необычного» явления. Они увидели в небе «танец» светящихся огней. Подозрение сразу же пало на НЛО. Горожане массово стали выкладывать фото и видео в соцсетях:

- Инопланетяне прилетели в 4-й квартал!

- Над 1-м и 2-м кварталом в 19:40 мигали непонятные зайчики. Когда гулял, они прям за мной ходили.

- Они двигались по полудуге, синхронно, прямо над перекрестком Революционная/Свердлова.

Многие интернет-пользователи в прибытие пришельцев не поверили. Нашлись те, кто уже не раз видел подобные светящиеся объекты. По словам знатоков, это свет от VR-прожектора, который установлен возле Дома культуры на улице Юбилейной. Некоторые горожане не исключают, что это могли быть прожекторы цирка, который разместился на пересечении улиц Революционной и Юбилейной.