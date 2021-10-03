В Самаре молодой водитель на «Ладе» отправил Datsun в столб

Молодой водитель проехал на "красный" и устроил ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ночью 2 октября на Пугачевском тракте в Самаре произошло ДТП. Примерно в 00:40 молодой водитель на «Ладе» отправил Datsun в столб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, за рулем отечественной легковушки находился 18-летний молодой человек. Он, двигаясь по Пугачевскому тракту, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Datsun. После этого иномарка продолжила движение и врезалась в световую опору.

В аварии пострадал один человек — 38-летний пассажир Datsun. Медики осмотрели его и назначили амбулаторное лечение.

Полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.