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Происшествия3 октября 2021 16:26

Появилось видео момента смертельного ДТП с мотоциклистом в Тольятти

Байкер погиб под колесами ВАЗ-2105
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчину после столкновения с "классикой" подбросило в воздух

Мужчину после столкновения с "классикой" подбросило в воздух

Фото: скриншот с видео

В сети опубликовали видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста в Тольятти. Момент столкновения байка и ВАЗ-2105 заснял видеорегистратор одного из автомобилистов.

Авария произошла утром 15 сентября на улице Северной. По версии сотрудников ГИБДД, ее спровоцировал водитель отечественной легковушки. Мужчина, двигаясь со стороны Хрящевского шоссе в направлении улицы Борковской, начал поворачивать налево. При этом он не пропустил мотоциклиста, который ехал прямо.

От удара байкер вылетел из «седла», сделал сальто в воздухе и упал на обочину. Медикам не удалось его спасти. Мужчина скончался на месте. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.