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Общество3 октября 2021 17:30

Самарец снял с воздуха новый путепровод на Кряже

Движение по развязке планируют открыть до конца 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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На путепроводе уложили асфальт

На путепроводе уложили асфальт

Фото: скриншот с видео

В Самаре близится к завершению строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста. Возведение развязок в его составе вышло на финальный этап. Как сейчас выглядит объект, снял местный видеоблогер Сергей Бобин.

Квадрокоптер самарца пролетел над путепроводом, который расположен на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Судя по видео, рабочие уже уложили там асфальт и установили столбики для барьерных ограждений. Осталось нанести разметку и смонтировать дорожные знаки.

Напомним, проект включает строительство дороги с 4-6 полосами движения. Ее общая протяженность — 7,8 км. Кроме того, планируется возведение трех транспортных развязок: на 1094 км ж/д перегона Кряж — Самара; на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а также на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской.

В августе представители подрядчика (компания «СамараТрансСтрой») сообщили, что движение по двум развязкам моста запустят до конца года. Полный ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2022-го.

Смотреть видеосюжет
Строительство развязки на Пугачевском тракте/Грозненской в Самаре, октябрь 2021 года
Строительство развязки на Пугачевском тракте/Грозненской в Самаре, октябрь 2021 года
Видео: Сергей Бобин