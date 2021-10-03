Самарец снял с воздуха новый путепровод на Кряже

На путепроводе уложили асфальт Фото: скриншот с видео

В Самаре близится к завершению строительство второго этапа Самарского (Фрунзенского) моста. Возведение развязок в его составе вышло на финальный этап. Как сейчас выглядит объект, снял местный видеоблогер Сергей Бобин.

Квадрокоптер самарца пролетел над путепроводом, который расположен на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской. Судя по видео, рабочие уже уложили там асфальт и установили столбики для барьерных ограждений. Осталось нанести разметку и смонтировать дорожные знаки.

Напомним, проект включает строительство дороги с 4-6 полосами движения. Ее общая протяженность — 7,8 км. Кроме того, планируется возведение трех транспортных развязок: на 1094 км ж/д перегона Кряж — Самара; на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а также на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской.

В августе представители подрядчика (компания «СамараТрансСтрой») сообщили, что движение по двум развязкам моста запустят до конца года. Полный ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2022-го.