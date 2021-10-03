В Самаре пожилой пешеход попал под колеса «Волги»

Водитель раритетного авто не пропустил мужчину на пешеходном переходе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в субботу, 2 октября, на улице Главной в Самаре произошло ДТП. Примерно в 20:30 там под колеса «Волги» угодил 65-летний пенсионер, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем автомобиля находился 38-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Засекина в направлении улицы Тракторной, не пропустил пешехода. Последний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате пенсионер получил различные травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.