Часть топ-менеджеров «АктивКапитал Банка» освободили от выплаты убытков

Список тех, кто должен выплатить убытки банку, сократился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд Самарской области вынес новое решение по делу топ-менеджеров АО «АктивКапитал Банк». Некоторых из них освободили от субсидиарной ответственности. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий организации.

Напомним, «АК Банк» признали банкротом в мае 2018 года. В отношении него открыли конкурсное производство. В марте 2020-го АСВ направило иск в арбитражный суд региона. Оно потребовало взыскать с бывшего руководства банка более 23 млрд рублей. В списке оказались несколько человек: Григорий Оганесян, Алексей Леушкин, Максим Комарцев, Габибулла Хасаев, Диляра Селезнева, Виктор Хенкин, Денис Чемирис, Алексей Кошарский, Алексей Саплинов, Михаил Исайчев, Андрей Вейс, Алексей Нестеров, Зульфия Байбикова, Ирина Азизова, Юрий Злобин.

В апреле 2021 года арбитраж удовлетворил требования конкурсного управляющего, но частично. Четырех бизнесменов (Вейса, Хасаева, Комарцева и Леушкина) исключили из списка. А вот с пяти все-таки взыскали деньги: с Байбиковой — 739 млн, со Злобина — 154 млн, с Нестерова — 638 млн, с Исайчева — 105 млн, а с Азизовой — 47 млн рублей. Это решение обжаловали в 11-м апелляционном суде. 20 сентября он отменил постановление предыдущей инстанции о взыскании убытков с указанных лиц.