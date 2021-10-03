Между Самарой и Курумочем в октябре отменят три электрички

Расписание пригородных поездов претерпело изменения / Фото: Самарская ППК

Три электрички перестанут ходить в октябре 2021 года между Самарой и Курумочем. Об этом сообщает Самарская ППК.

Так, с 1-го числа отменили пригородный поезд № 6310/6309 Самара (отпр. 12:27) – Курумоч (приб. 13:55). А вот № 6322/6321 Самара (отпр. 13;15) – Курумоч (приб. 14:43) теперь курсирует ежедневно.

С 18 октября 2021 года из расписания исключат две летние электрички: № 6332/6331 Самара (отпр. 06:07) – Курумоч (приб. 07:37) и № 6334/6333 Курумоч (отпр. 12:21) – Самара (приб. 13:48).

Напомним, с 4 по 7 октября изменили расписание движения поездов, которые ездят между областной столицей и Сызранью. Корректировки связаны с ремонтными работами на перегоне Самара — Кряж. Подробнее об этом можно узнать здесь.