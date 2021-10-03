В Самаре умер известный общественник и бизнесмен Алексей Захаров

Алексея Захарова не стало на 43-м году жизни / Фото: deloros63 Фото: Instagram.com

В воскресенье, 3 октября, в Самаре скончался известный общественный деятель и представитель бизнес-сообщества Алексей Захаров. Он умер на 43-м году жизни. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил советник губернатора Самарской области Александр Кобенко.

Насколько известно, у Алексея Захарова диагностировали коронавирус. Он две недели провел в реанимации и на ИВЛ. Медикам не удалось его спасти.

Алексей Захаров входил в общественный совет при гордуме 4 и 5 созывов, а с 2015 года был его председателем. Также он возглавлял ООО «Агро АвтоГаз», входил в генсовет общественной организации «Деловая Россия», был бизнес-послом в Республике Корея.

- Мы потеряли настоящего боевого товарища, близкого для всех нас человека. Я всегда знал, что на Алексея можно положиться в любой, даже самой сложной ситуации, - прокомментировал председатель реготделения «Деловой России» Дмитрий Хилов.

По словам коллег Алексея Захарова, он был отзывчивыми и добрым человеком, верным другом и заботливым семьянином. В соцсетях знакомые выражают соболезнования его семье.

Прощание с Алексеем Захаровым пройдет во вторник, 5 октября, в «Экспо-Волге» (ул. Мичурина, 23а). Его похоронят на кладбище «Рубежное».