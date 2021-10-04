Ночные заморозки до -4 градусов придут в Самару

Днем же при этом будет тепло

В Самару придут заморозки до -4 градусов. Столбики термометров опустятся ниже нуля уже этой ночью, с 4 на 5 октября 2021 года. По данным синоптиков, несколько ночей подряд температура будет +1 -4 градуса. При этом ночью не будет дождя или других осадков.

Днём температура будет облачная с прояснениями, в понедельник до +12 градусов тепла, во вторник немного похолодает до 11 градусов, а в среду снова будет теплее. При этом будет дуть северо-восточный ветер, будет переменная облачность, изредка будет выглядывать солнце. Так что это время будет самым подходящим для фотосессий в стиле "золотой осени".

Синоптики обещают не самый теплый октябрь. И считают, что снег выпадет уже в этом месяце. Будет до шести снежных дней. В целом же осадков будет ниже нормы