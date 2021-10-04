В Самаре сняли с воздуха строительство нового причала на реке Волге

Причал возводят в районе улицы Комсомольской Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство нового причала на реке Волге. Его возводят в районе спуска по улице Комсомольской. Местный видеоблогер Сергей Бобин снял с воздуха, что сейчас происходит на стройплощадке.

- Строительство нового пассажирского причала около речного вокзала в Самаре почти завершено. На мой взгляд, нужно дно углубить перед ним, - прокомментировал автор ролика

Согласно паспорту объекта, заказчиком работ, которые стартовали в июне 2020 года, выступает ООО ТК «СтройНефтеГаз», а подрядчиком – ООО «Новострой». Разрешение на строительство выдал отдел водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления. Завершение работ намечено на 22 июня 2023 года.