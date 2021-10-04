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Общество4 октября 2021 11:07

В Самаре сняли с воздуха строительство нового причала на реке Волге

Большая часть работ уже завершена
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Причал возводят в районе улицы Комсомольской

Причал возводят в районе улицы Комсомольской

Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжается строительство нового причала на реке Волге. Его возводят в районе спуска по улице Комсомольской. Местный видеоблогер Сергей Бобин снял с воздуха, что сейчас происходит на стройплощадке.

- Строительство нового пассажирского причала около речного вокзала в Самаре почти завершено. На мой взгляд, нужно дно углубить перед ним, - прокомментировал автор ролика

Согласно паспорту объекта, заказчиком работ, которые стартовали в июне 2020 года, выступает ООО ТК «СтройНефтеГаз», а подрядчиком – ООО «Новострой». Разрешение на строительство выдал отдел водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления. Завершение работ намечено на 22 июня 2023 года.

Смотреть видеосюжет
Строительство речного причала в Самаре, октябрь 2021 года
Строительство речного причала в Самаре, октябрь 2021 года
Видео: Сергей Бобин