Сергей Черепанов покинул пост главы Минимущества Самарской области

Сергей Черепанов возглавлял ведомство больше трех лет / Фото: правительство Самарской области

В министерстве имущественных отношений Самарской области произошли кадровые перестановки. Сергей Черепанов покинул пост главы ведомства. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства в понедельник, 4 октября 2021 года.

Напомним, Сергей Черепанов занимал должность министра с 2018 года. До этого на протяжении семи лет возглавлял департамент управления имуществом Самары. По предварительной информации, он покинул свой пост по собственному желанию.

Замену уже подыскали. Временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений назначили Игоря Андреева, который ранее трудился в должности заместителя.