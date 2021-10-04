Самарцы поддержали высотную застройку за ТЦ Metro на ул. Уральской

Многоэтажки могут появиться на четырех участках общей площадью более 468,5 тыс. кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили проект высотной застройки территории за ТЦ Metro в Куйбышевском районе. Речь идет о площадке в границах улиц Уральской, Заусадебной, Поселковой и Центральной.

Жилые дома переменной этажности (от 13 до 25) планируется возвести на четырех участках общей площадью более 468,5 тыс. кв. м. Инициатор – ООО «Специализированный застройщик «ССК-ЮГ». Компания обратилась к властям с просьбой разрешить ей отклониться от предельных параметров строительства – снизить коэффициент обеспеченности парковкой до 0,5.

- Часть парковочных мест предусмотрена вдоль проезжей части, другая – внутри квартала. В совокупности эти машино-места дают коэффициент 1. В общей сложности будет создано 11 500 мест. Парковки будут общедоступны, - рассказал на публичных слушаниях представители компании-застройщика.

Проект поддержали 120 человек. Еще пятеро выступили против. Кто-то уверен, что строительство новых высоток приведет к транспортным заторам, кто-то считает, что застройка не продумана. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки рекомендовали принять решение на основе поступивших мнений.