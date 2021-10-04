В Самарской области иностранца приговорили к 11 годам за вербовку осужденных в ряды террористов

Иностранец склонял к участию в террористической деятельности в Сирии / Фото: УФСБ по Самарской области

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор приверженцу террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Обвиняемый – гражданин одного из среднеазиатских государств. По данным силовиков, мужчина склонял осужденных после их освобождения из ИК к участию в терроризме на территории Сирии. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ.

В марте Центральный окружной военный суд вынес иностранцу приговор. Ему назначили 11 лет колонии особого режима. Мужчина обжаловал это решение в апелляционном суде, но тот оставил его без изменения.