Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 14:54

Минсоцдем занялся одинокой пенсионеркой, живущей на лавке у Воронежских озер в Самаре

Специалисты ведомства побывали в парке, но никого там не застали
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина рассказала прохожим, что ее дом сгорел в огне / Фото: Подслушано Самара

Женщина рассказала прохожим, что ее дом сгорел в огне / Фото: Подслушано Самара

Фото: vk.com

Жители Самары рассказали об одинокой пенсионерке, которая уже месяц живет на лавке в парке «Воронежские озера». Об этом горожане сообщили в соцсетях.

- Бабушка говорит, что у нее сгорел дом. Куда обращаться, жалко человека. Уже холодно на улице, - написали самарцы.

На сообщение горожан отреагировали представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Утром в понедельник, 4 октября, специалисты ведомства посетили парк, но пенсионерку там не застали:

- По словам дворника, женщина периодически приходит в парк, где обустроила себе лавочку, и попрошайничает. Обычно бывает там несколько часов утром и вечером. Ночевать всегда уходит домой.

Также они выяснили, что пенсионерка ни с кем не идет на контакт и ничего не рассказывает о себе. Внешне она выглядит здоровой. Сегодня вечером представители Минсоцдема вновь наведаются в парк и попытаются застать женщину.

Проверочный выезд на место результата не дал / Фото: Минсоцдемографии Самарской области

Проверочный выезд на место результата не дал / Фото: Минсоцдемографии Самарской области

Фото: vk.com