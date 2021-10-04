Минсоцдем занялся одинокой пенсионеркой, живущей на лавке у Воронежских озер в Самаре

Женщина рассказала прохожим, что ее дом сгорел в огне / Фото: Подслушано Самара Фото: vk.com

Жители Самары рассказали об одинокой пенсионерке, которая уже месяц живет на лавке в парке «Воронежские озера». Об этом горожане сообщили в соцсетях.

- Бабушка говорит, что у нее сгорел дом. Куда обращаться, жалко человека. Уже холодно на улице, - написали самарцы.

На сообщение горожан отреагировали представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Утром в понедельник, 4 октября, специалисты ведомства посетили парк, но пенсионерку там не застали:

- По словам дворника, женщина периодически приходит в парк, где обустроила себе лавочку, и попрошайничает. Обычно бывает там несколько часов утром и вечером. Ночевать всегда уходит домой.

Также они выяснили, что пенсионерка ни с кем не идет на контакт и ничего не рассказывает о себе. Внешне она выглядит здоровой. Сегодня вечером представители Минсоцдема вновь наведаются в парк и попытаются застать женщину.