Яблоневым садам быть: в Самаре высадят полторы тысячи яблонь

Яблоневые сады появятся в разных районах Самары

В пятницу, 1 октября, состоялся первый день общегородской акции «Самара - цветущий сад», которую организовала дума г.о. Самара по инициативе председателя парламента Алексея Дегтева и при поддержке социально ответственного бизнеса. Около полутора тысяч саженцев безмозмездно предоставил «Садовый центр Веры Глуховой».

Акция приурочена к двум осенним профессиональным праздникам - Дню учителя и Дню работника дошкольного образования.

Такая масштабная акция в Самаре проводится впервые. 29 и 30 сентября во всех районах города шла массовая подготовка к посадке яблоневых деревьев. Все образовательные учреждения, которые подавали заявки на озеленение территории, уже 1 и 2 октября были заняты посадкой. Около полутора тысяч саженцев украсили дворы школ и детских садов нашего города.

Депутаты провели работу в округах и собрали информацию какие школьные и дошкольные учреждения нуждаются в озелени.

- Всего поступило 130 заявок, что не может не радовать, - отметил председатель гордумы. - 47 заявок - от школ и гимназий, 81 - от дошкольных образовательных учреждений и по одной от колледжа Октябрьского района и администрации Куйбышевского района. Мы закрепили ответственных лиц за постоянным уходом за саженцами. Работы было много, и она не заканчивается.

В числе таких образовательных учреждений и школа № 164, которая находится в поселке Береза Красноглинского района Самары.

1 октября, в первый день акции, руководство МБОУ Школы № 164 Красноглинского района воплотило свою мечту в жизнь - на территории школы разбили сад с символичным названием «Учительский». Такой подарок гордумы - 30 саженцев яблоневых деревьев - школа оценила и подготовила целый праздник по этому поводу, на котором собрались ученики, родители, ветераны школы, выпускники и депутат гордумы Алина Бакаева.

- Всегда приятно, когда ты помогаешь. Когда ты высаживаешь что-то новое и после себя оставляешь новую жизнь. Это замечательная акция. Через несколько лет зимой дети будут кушать вкусные яблоки, а школа будет готовить им пироги. Детям нужно показывать, что после них что-то останется. Они сейчас сажают саженцы и через несколько лет будут со своими детьми гулять и смотреть на эти замечательные деревья, - поделилась Алина Бакаева.

Но самое главное, что требуется сейчас от учеников и преподавателей - это уход за молодыми деревьями.

- Все сорта местные - «Куйбышевская», «Жигулевская», «Спартак», «Кутузовец» и «Северный сенат». Должны хорошо прижиться, - отметил Алексей Дегтев. - Самое главное, относитесь к саженцам с особой заботой, любовью и вниманием, как мы относимся к нашим детям, чтобы цветущие деревья радовали нас многие годы!

Общегородская акция «Самара- цветущий сад» продолжается.