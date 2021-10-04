В Самаре ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

В Самаре продолжаются рейды в общественном транспорте. Фото: Администрация Самары

В Самарской области эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Ежедневно фиксируется большое количество заболевших коронавирусом. В связи с этим контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте ужесточился. Если пассажир или сотрудник компании-перевозчика был замечем без средств защиты, либо маска была на подбородке или надета после замечания, то это в любом случае будет считаться нарушением, и штрафа не миновать.

За 2021 год контролирующие органы составили 362 протокола, пять из которых за прошедшую неделю. Напомним, рейды в общественном транспорте проводятся с сентября прошлого года, за этом период уже было составлено 506 протоколов за нарушение масочного режима.

Нарушителям грозит штраф. Так, физическое лицо по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ заплатит до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч рублей. Если без маски был замечен сотрудник предприятия-перевозчика, то штраф юридическому лицу составит до 300 тысяч рублей.