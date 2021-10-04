В Самарской области уничтожат 18 скотомогильников Фото: Иван Макеев

В Самарской области ликвидируют 18 скотомогильников. Подрядчика для выполнения соответствующих работ определили на портале госзакупок.

В опубликованных документах содержится конкретный список скотомогильников, которые должны быть ликвидированы. Пять из них расположены в Исаклинском районе – около сел Багряш, Зеленовский, Ганькин Матак, Малое Микушкино и Старая Чесноковка.

Шесть скотомогильников должны ликвидировать в Клявлинском районе – около сел Балахоновка, Новое Семенкино, Старый Маклауш, Петровка, Борискино-Игар и Резяпкино. Остальные семь находятся в Похвистневском районе – около сел Ахрат, Красные Ключи, Рысайкино, Новое Мансуркино, Абдул-Завод, Староганькино и Малый Толкай.

- В течение 30 дней подрядчик должен ликвидировать неиспользуемые биотермические ямы скотомогильники, - говорится в документах закупки. – Для этого необходимо расчистить территорию от деревьев и кустарника, дезинфицировать изъятый грунт, транспорт и инвентарь, сжечь на месте проведения работ все демонтированные деревянные конструкции, спиленные деревья и кустарники, скошенную траву и одноразовую спецодежду. Металлоконструкции нужно продезинфицировать и также утилизировать. После этого образовавшиеся ямы и траншеи нужно засыпать продезинфицированным грунтом и разровнять его.

Контракт на ликвидацию скотомогильников стоимостью в 2,7 млн рублей заключили с ООО «Спика».