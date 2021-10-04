Самарцы поддержали строительство высоток без парковок за ТЦ «Гудок» на ул. Красноармейской

Более 100 жителей Самары одобрили высотную застройку в Железнодорожном районе Фото: Google. Карты.

В Самаре прошли публичные слушания по проекту застройки территории у ТЦ «Гудок» на улице Красноармейской. Здесь планируют возвести два многоэтажных жилых дома: на 400 и 461 квартиру.

Застройщиком выступает ООО «СЗ «ССК-ЮГ». Он намерен построить высотки на двух участках площадью 4 754 кв. м и 5 289 кв. м. Компания попросила дать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Ее проект предусматривает 0 машино-мест на квартиру. Будущим жильцам домов придется оставлять свои авто на двух этажах паркинга ТЦ «Гудок».

- Та часть паркинга на 936 мест, которую планируется использовать для жильцов планируемых домов, не имеет выходов в торговый центр. Она не используется его посетителями и будет бесплатна, - рассказал представитель застройщика.

Несколько участников публичных слушаний выступили против этого проекта. Однако ранее в департамент градостроительства поступило 119 положительных мнений. Таким образом, большинство горожан поддержали высотную застройку. Дальнейшую судьбу проекта решит комиссия по правилам землепользования и застройки.