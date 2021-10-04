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Общество4 октября 2021 16:44

Гордума решила утвердить предложенный Еленой Лапушкиной проект бюджета Самары на 2022 год

Городские власти рассчитывают, что он будет бездефицитным
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Предполагается, что городской бюджет будет бездефицитным. Фото: Дума г.о.Самара

Предполагается, что городской бюджет будет бездефицитным. Фото: Дума г.о.Самара

Городская дума Самары решила одобрить предложенный главой города Еленой Лапушкиной проект бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 гг. Проект соответствующего решения опубликован на официальном портале администрации.

В опубликованном документе содержатся основные предполагаемые финансовые показатели городских доходов и расходов. В 2022 году общий объем доходов самарской казны должен составить 17,3 млрд рублей. Мэрия и депутаты рассчитывают, что объем расходов будет аналогичным, а дефицит составит 0 рублей.

Таким же бездефицитным предполагается бюджет на 2023 и 2024 гг. При этом власти рассчитывают, что доходы города будут расти: в 2023 году они составят 18,4 млрд, в 2024 году – 19,5 млрд.

Также из проекта постановления ясно, что муниципальный долг Самары в ближайшие три года может расти - его предельный размер установлен в размере доходов бюджета.