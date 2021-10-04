Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 октября 2021 16:52

Школьников Самары и Тольятти отправят на дистанционку с 6 октября 2021 года

Такое решение приняли муниципальные штабы по борьбе с COVID-19
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дистанционное обучение вводится на две недели

Дистанционное обучение вводится на две недели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школы Самарской области переводят на дистанционный режим работы. Ограничение коснется учеников 6-10 классов. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября 2021 года, на заседании оперштаба.

На удаленку отправят школьников Самары, Тольятти, Кинеля, Елховского и Кинель-Черкасского районов. Такое решение приняли муниципальные штабы. Дистанционное обучение вводится на две недели. В районах – с 4 октября, в Самаре и Тольятти – с 6 октября.

Кроме того, в регионе планируют частично приостановить работу учреждений допобразования. Решения по ним будут принимать исходя из эпидобстановки на той или иной территории.