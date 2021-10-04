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Общество4 октября 2021 18:10

В общественном транспорте Самары установят оборудование рециркуляции воздуха

В Тольятти уже проводят аналогичные работы
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Муниципалитеты проработают с предприятиями разграничение начала смен по времени

Муниципалитеты проработают с предприятиями разграничение начала смен по времени

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре ситуация с коронавирусом остается напряженной. Власти вводят новые ограничения, направленные на сохранение безопасности и здоровья местных жителей. По поручению главы региона, в общественном транспорте Самары будет установлено оборудование для рециркуляции воздуха, чтобы минимизировать риски заболевания инфекциями.

- Рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздушной среды. Аналогичная работа уже начата в Тольятти, - сказали в областном правительстве.

Кроме того, компании-перевозчики разработают совместно с администрацией районов разграничения начала смен по времени. Это необходимо для того, чтобы снизить скопление людей в транспорте в часы пик. Муниципальные власти должны будут также предусмотреть мобильный резерв транспорта, чтобы в периоды повышенных нагрузок увеличить их количество.