Самару назвали одним из самых непривлекательных городов для туристов в 2021 году

Не многие россияне согласились приехать в Самару на отдых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы составили рейтинг популярных туристических направлений среди россиян в 2021 году. Самара не попала даже в ТОП-15 данного рейтинга, так как количество желающих поехать в туристических целях именно в Самару оказалось совсем незначительным.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из всех округов страны. Респондентам задали вопрос, по каким городам России вы хотели бы отправиться в течение ближайшего года, при этом у них была возможность выбрать несколько вариантов ответа.

Исследование показало, что Самара в числе прочих городов, оказалась на последней строчке рейтинга. Посетить наш город хотели бы 26% мужчин и 17 % женщин. Суммарно положительно ответили 21% опрошенных.

На первом месте рейтинга популярных туристических направлений – Санкт-Петербург. Северная столица с существенным отрывом победила Москву и города Золотого кольца– 20% голосов против 9%.