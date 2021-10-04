В Самарской области в ковид-госпиталях находятся 6820 пациентов, из них почти 50% на кислородной поддержке

Губернатор поручил максимально ускорить перевод коечного фонда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялось очередное совещание оперативного штаба, на котором министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о ситуации с заболевшими в госпиталях.

По данным регионального минздрава, в настоящее время на лечении находятся более 20 тысяч жителей с коронавирусом и подозрением на вирусную инфекцию. В ковидных госпиталях получают медпомощь 6820 человек, из которых почти половина находятся на кислородной поддержке.

- Большинство пациентов на стационарном лечении – средней тяжести. Среднесуточный расход кислорода превысил уровень потребления в ноябре-декабре 2020 года, - отметил Армен Бенян.

На прошлой неделе в регионе были дополнительно введены еще 1000 мест для пациентов с коронавирусом. На этой неделе минздрав принял решение об увеличении ковидных коек еще на 510 мест. Таким образом, в Самарской области будут действовать 7330 стационарных мест для больных коронавирусом.