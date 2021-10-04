Самарцы столкнулись со сбоем Facebook, Instagram и WhatsApp 4 октября 2021 года

Сервисы Фейсбука дали сбой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались на сбой в программах сервиса Facebook вечером 4 октября 2021 года. По словам пользователей, нарушения в работе наблюдались в приложениях Facebook, Instagram и WhatsApp.

На 20:00 по самарскому времени, согласно данным портала Downdetector, который отслеживает работу Интернет-ресурсов по всему миру, на проблему с Instagram пожаловались более 11 тысяч пользователей, WhatsApp не могли пользоваться почти 12 тысяч человек, а Facebook не работал у 2,5 тысяч пользователей.

В комментариях на портале отслеживания о состоянии сервисов, о сбое пишут пользователи не только России, но и других стран мира. На сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран.